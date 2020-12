В России за прошедшие сутки было проведено 497 тысяч тестов на выявление коронавируса. Всего за время с начала пандемии было сделано более 84,3 миллиона тестов на COVID-19. Такие данные предоставил Роспотребнадзор.

Как сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал оперштаба по борьбе с коронавирусом, 592572 жителя России на данный момент, 17 декабря, находятся под наблюдением врачей.

