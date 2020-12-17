В России семьи с детьми до семи лет получат новогодние выплаты

В России семьи с детьми до семи лет получат новогодние выплаты

Вчера, 18:53ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
На сегодняшней ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин объявил о предпраздничных выплатах.

Глава государства пообещал выплатить по пять тысяч рублей всем семьям с детьми до 7 лет к Новому году.

Напомним, к Владимиру Путину к ходе конференции обратилась Альгиза Туктарова из Башкирии, которая рассказала, что два месяца не получала выплаты на 9-месячного ребёнка. Глава республики Радий Хабиров поручил разобраться в ситуации. Как позже сообщил Минтруда, вопрос решён. Выяснилось, что девушка имела в виду другие выплаты, о которых услышала в интернете, а положенные деньги она получила за ноябрь и декабрь.

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