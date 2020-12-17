В Башкирии решили вопрос с соцвыплатами после обращения жительницы к президенту РФ

По словам девушки, она прочла в Интернете, что будут дополнительные выплаты на детей. Про это она и спрашивала. Все действующие выплаты, повторюсь, она получила вовремя и в полном объеме. Вопрос с нашей стороны решен, рассказала Ленара Иванова.