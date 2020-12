В Башкирии решили вопрос с соцвыплатами после обращения жительницы к президенту РФ

Министр труда, семьи и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова прокомментировала обращение жительницы республики к президенту России Владимиру Путину из-за отсутствия выплат на ребенка. Оказалось, что девушка получила все средства вовремя.

Напомним, Альгиза Туктарова из Башкирии отправила Владимиру Путину обращение. Она пожаловалась, что в ноябре и декабре не получила выплаты на 9-месячного ребенка и теперь не знает, куда обратиться. Глава государства ответил, что необходимо наладить систему действующей поддержки, прежде чем вводить новые выплаты. Руководитель Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться в ситуации. Минтруда обратился в Пенсионный фонд, где сообщили, что Альгиза Туктарова все выплаты получилась в срок. По словам девушки, она прочла в Интернете, что будут дополнительные выплаты на детей. Про это она и спрашивала. Все действующие выплаты, повторюсь, она получила вовремя и в полном объеме. Вопрос с нашей стороны решен, рассказала Ленара Иванова.

