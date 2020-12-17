В Башкирии решили вопрос с соцвыплатами после обращения жительницы к президенту РФ

Напомним, Альгиза Туктарова из Башкирии отправила Владимиру Путину обращение. Она пожаловалась, что в ноябре и декабре не получила выплаты на 9-месячного ребенка и теперь не знает, куда обратиться. Глава государства ответил, что необходимо наладить систему действующей поддержки, прежде чем вводить новые выплаты. Руководитель Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться в ситуации.
Минтруда обратился в Пенсионный фонд, где сообщили, что Альгиза Туктарова все выплаты получилась в срок.
По словам девушки, она прочла в Интернете, что будут дополнительные выплаты на детей. Про это она и спрашивала. Все действующие выплаты, повторюсь, она получила вовремя и в полном объеме. Вопрос с нашей стороны решен, рассказала Ленара Иванова.