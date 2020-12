Эксперт дал несколько советов о способах быстрого восстановления организма после перенесенной коронавирусной инфекции.

По сообщению издания “Федерал Пресс”, эксперт порекомендовал уделять внимание состоянию легких. Для этого необходимо выполнять физические упражнения, которые направлены на активацию дыхательной функции. Также помогут восстановить организм занятия йогой, потому что они способствуют быстрому восстановлению легочной системы и ее очистке от вирусной среды.

