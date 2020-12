Для россиян открыли въезд в Таиланд без оформления визы. Однако, для посещения страны им необходимо предварительно оформить сертификат на въезд.

Издание “Федерал Пресс” сообщает, что российским туристам, которые захотят приехать в Таиланд на срок более тридцати дней, необходимо подать документы на получение сертификата для въезда. Этот документ выдается на шестьдесят дней, а потом его можно продлить еще на тридцать. Если туристы планируют провести в Таиланде больше трех месяцев, необходимо будет оформить специальную туристическую визу.

