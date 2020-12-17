«Путин, помоги!» Что жители Башкирии просят у президента России

Ветераны чеченской войны из Башкирии просят Путина повысить выплаты до прожиточного минимума и улучшить социальные гарантии. В настоящее время им платят всего 3 064 рубля, при этом сумма не увеличилась уже несколько лет. Кроме повышения выплат, ветераны просят предоставление беспроцентных кредитов на все цели, бесплатный проезд на любых видах транспорта по всей стране, а также досрочный выход на пенсию — для мужчин в 55 лет, для женщин в 50 лет.