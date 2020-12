«Путин, помоги!» Что жители Башкирии просят у президента России

Сегодня, 17 декабря, состоится ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. В связи с этим жители Башкирии активизировались, направляя в его адрес видеообращения о наболевших проблемах. Mkset собрал некоторые из них. Так что же просят жители Башкирии у Путина?

Жильцы ЖК «Родина» в Абзелиловском районе Башкирии уже не первый месяц требуют застройщика вернуть проезд к их многоквартирному дому. Проблему на местном уровне решить не удаётся, однако к делу подключилась и администрация района, и прокуратура. Оставив надежду, жители ЖК «Родина» обратились к Владимиру Путину, чтобы тот сотворил «новогоднее чудо». Мы очень просим взять нашу ситуацию под ваш личный контроль. Мы уверены, что в таком случае нам откроют дорогу. Мы очень надеемся, что в этом году случится новогоднее чудо, сказали жильцы. «Заложники» жилого комплекса в Башкирии попросили Путина сотворить «новогоднее чудо» Уфимский адвокат Александр Войцех попросил Путина обратить внимание на судебные процессы в Башкирии. Он утверждает, что республика стала лидером по количеству оправдательных приговоров в отношении чиновников. Войцех также просит обратить внимание на расследование уголовного дела в отношении Адвокатской палаты РБ, которое возобновили совсем недавно. Владимир Владимирович, от имени общественности убедительно прошу вас обратить внимание руководителя СК и генпрокурора на творящееся в Башкирии и направить десанты для выяснения всех обстоятельств, попросил адвокат. Адвокат из Уфы обратился Путину с просьбой разобраться в деле Адвокатской палаты Свое видеообращение записали жители Уфы, недовольные высокими тарифами по жилищно-коммунальным услугам. Как и Александр Войцех, они требуют привлечь в республику Генпрокуратуру и Министерство ЖКХ для проведения проверки. В регионе, как утверждают жители, никто не может повлиять на бесконечный рост тарифа за отопление, даже глава Башкирии Радий Хабиров. В этом можете нам помочь только Вы, Владимир Владимирович! заявили они. Жители Уфы обратились к Путину из-за «драконовских» счетов за услуги ЖКХ Жители дома № 5 на улице Шота Руставели в Уфе борются за закрытие стройки в их дворе. В восьми метрах от их дома компания-застройщик ПСК-6 планировала возведение 36-этажного небоскреба. Однако ещё 16 ноября Радий Хабиров запретил все работы, но ни администрация города, ни сам застройщик не выполняют требования главы республики. Жильцы дома при этом «потеряли» детскую площадку и придомовую территорию. Они также записали видеообращение Путину. Просим Вас посодействовать нам в скорейшем решении нашей проблемы, сказали жильцы. Video: Mkset.ru Уфимец Олег Ткаченок попросил президента помочь сыну, отбывающему наказание по ложному, как считают родители, обвинению в изнасиловании. Ткаченок-младший приговорён к 13 годам заключения. Родители уже более пяти лет борются за его освобождение. Мужчина уверяет, что нужно провести всего одну экспертизу, и тогда невиновность его сына будет очевидна. Олег Ткаченок также просит помощи у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и руководителя Генпрокуратуры Игоря Краснова. Уфимец попросил Путина спасти сына, которого посадили по обвинению в изнасиловании Садоводы Башкирии, как передаёт телеканал «Вся Уфа», обратились к главе государства с просьбой решить многолетнюю проблему модернизации электросетей. На сегодняшний день садовые товарищества не являются субъектами энергосистемы страны и отвечают за них сами, однако самостоятельно их обслуживать не имеют право. Люди платят крупные суммы за электричество, но при этом мерзнут, а в некоторых случаях не могут принять даже ванную — на полу образуется наледь от капающей воды. Ветераны чеченской войны из Башкирии просят Путина повысить выплаты до прожиточного минимума и улучшить социальные гарантии. В настоящее время им платят всего 3 064 рубля, при этом сумма не увеличилась уже несколько лет. Кроме повышения выплат, ветераны просят предоставление беспроцентных кредитов на все цели, бесплатный проезд на любых видах транспорта по всей стране, а также досрочный выход на пенсию — для мужчин в 55 лет, для женщин в 50 лет. Надеемся, что наш президент нас услышит, сказано в обращении. В стороне не остались и жители домов на улице Конституции в Уфе, в чьем дворе застройщик также развернул строительство многоэтажки, «отобрав» придомовую территорию. Путина они просят «отвлечься от блестящей внешней политики и обратить внимание на внутреннюю». Мы искренне верим. Вы — гарант наших конституционных прав. Помогите нам, поддержите главу РБ на предстоящем Градсовете по нашему вопросу, обратились жители домов. Video: Telegram-канал "Проблемы Уфы, РБ, РФ"

