Прокуратура выяснила, кто виноват в отравлении детей в бассейне в Башкирии

Прокуратура выяснила, кто виноват в отравлении детей в бассейне в Башкирии

Вчера, 17:13ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Прокуратура Башкирии сообщила результаты проверки по факту отравления детей хлором в бассейне дворца творчества в Учалах.

Напомним, 9 декабря 16 детей в возрасте от 8 до 12 лет занимались в бассейне с тренерами. Взрослые тогда почувствовали резкий запах хлора и ухудшение самочувствия. Они сразу вывели детей из бассейна, однако позже четверо детей настигло недомогание. Ребят госпитализировали в медучреждение. Врачи диагностировали отравление парами хлора.

Прокуратура в свою очередь выяснила, что в этот день слесарь дворца творчества чистил канализацию в мужской душевой и залил в сток химический реагент. Вещество вступило в реакцию с остатками хлора в трубке, произошел выброс газа, распространившийся по всему бассейну.

В ведомстве также добавили, что ранее слесарь уже привлекался к уголовной ответственности, а на работу был принят без справки об отсутствии судимости и положительного заключения комиссии по делам несовершеннолетних.

В отношении директора дома творчества возбудили уголовное дело за «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Нарушение трудового законодательства».

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