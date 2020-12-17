Прокуратура выяснила, кто виноват в отравлении детей в бассейне в Башкирии

Прокуратура в свою очередь выяснила, что в этот день слесарь дворца творчества чистил канализацию в мужской душевой и залил в сток химический реагент. Вещество вступило в реакцию с остатками хлора в трубке, произошел выброс газа, распространившийся по всему бассейну.