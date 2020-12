Прокуратура выяснила, кто виноват в отравлении детей в бассейне в Башкирии

Прокуратура Башкирии сообщила результаты проверки по факту отравления детей хлором в бассейне дворца творчества в Учалах.

Напомним, 9 декабря 16 детей в возрасте от 8 до 12 лет занимались в бассейне с тренерами. Взрослые тогда почувствовали резкий запах хлора и ухудшение самочувствия. Они сразу вывели детей из бассейна, однако позже четверо детей настигло недомогание. Ребят госпитализировали в медучреждение. Врачи диагностировали отравление парами хлора. Прокуратура в свою очередь выяснила, что в этот день слесарь дворца творчества чистил канализацию в мужской душевой и залил в сток химический реагент. Вещество вступило в реакцию с остатками хлора в трубке, произошел выброс газа, распространившийся по всему бассейну. В ведомстве также добавили, что ранее слесарь уже привлекался к уголовной ответственности, а на работу был принят без справки об отсутствии судимости и положительного заключения комиссии по делам несовершеннолетних. В отношении директора дома творчества возбудили уголовное дело за «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Нарушение трудового законодательства».

