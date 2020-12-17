«Приходится ездить»: жители города Дюртюли жалуются на отсутствие аппарата КТ

— По всем республиканским СМИ дружно объявили, что в Баймаке установили вторую компьютерную томографию. У нас в городе с населением 35 тыс. человек нету ни одной КТ, на весь город! С начала пандемии уже прошло почти 9 месяцев, у нас не могут поставить КТ, возмущается Ильдар.