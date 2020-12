«Приходится ездить»: жители города Дюртюли жалуются на отсутствие аппарата КТ

Жители города Дюртюли возмущены тем, что в их городе отсутствует аппарат КТ. Об этом горожанин Ильдар рассказал в социальных сетях.

По словам мужчины, на сегодняшний день он и все его семья заболели коронавирусом. Чтобы пройти обследование, дюртюлинцам приходится ездить в другие близлежащие города. — По всем республиканским СМИ дружно объявили, что в Баймаке установили вторую компьютерную томографию. У нас в городе с населением 35 тыс. человек нету ни одной КТ, на весь город! С начала пандемии уже прошло почти 9 месяцев, у нас не могут поставить КТ, возмущается Ильдар. В республиканском Минздраве Mkset сообщили, что фактически аппарат компьютерной томографии в Дюртюлях есть. Его заказали по федеральной программе. Когда врачи обучались им пользоваться выяснилось, что там есть неисправная деталь. — Ее заказали сейчас по гарантии, она придёт к концу декабря. Ориентировочно до нового года КТ заработает. Работа ведётся, сообщили в Минздраве.

