«Приходится ездить»: жители города Дюртюли жалуются на отсутствие аппарата КТ

«Приходится ездить»: жители города Дюртюли жалуются на отсутствие аппарата КТ

Вчера, 12:10ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Жители города Дюртюли возмущены тем, что в их городе отсутствует аппарат КТ. Об этом горожанин Ильдар рассказал в социальных сетях.

По словам мужчины, на сегодняшний день он и все его семья заболели коронавирусом. Чтобы пройти обследование, дюртюлинцам приходится ездить в другие близлежащие города.

— По всем республиканским СМИ дружно объявили, что в Баймаке установили вторую компьютерную томографию. У нас в городе с населением 35 тыс. человек нету ни одной КТ, на весь город! С начала пандемии уже прошло почти 9 месяцев, у нас не могут поставить КТ, возмущается Ильдар.

В республиканском Минздраве Mkset сообщили, что фактически аппарат компьютерной томографии в Дюртюлях есть. Его заказали по федеральной программе. Когда врачи обучались им пользоваться выяснилось, что там есть неисправная деталь.

— Ее заказали сейчас по гарантии, она придёт к концу декабря. Ориентировочно до нового года КТ заработает. Работа ведётся, сообщили в Минздраве.

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