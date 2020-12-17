Председатель Заксобрания Карелии Шандалович планирует сделать прививку от коронавирус

Элиссан Шандалович отметил, что он гордится тем, что Россия стала первопроходцем в изобретении действенной вакцины от COVID-19. Это свидетельствует о повышенном уровне биомедицинских технологий в стране. Он считает, что прививку, безусловно, делать нужно, но с учетом рекомендаций специалистов относительно возраста, иммунологического статуса и, разумеется, территориальной эпидемиологической обстановки. Элиссан Шандалович планирует сделать прививку от коронавируса, но ввиду того, что поставки вакцины в регионы только начались, первоочередно нужно дать такую возможность наиболее нуждающимся по роду своей профессии.