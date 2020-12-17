Председатель Заксобрания Карелии Шандалович планирует сделать прививку от коронавирус

Председатель Заксобрания Карелии Шандалович планирует сделать прививку от коронавирус

Вчера, 22:58ОбществоPhoto: karelinform.ru
Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович, как и российский лидер, намерен сделать прививку от ковида при первой же возможности.

В четверг, 17 декабря, пишет stolicaonego.ru, на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина его спросили по поводу участия в вакцинации от COVID-19. По словам государственного лидера, вакцины, поступающие в настоящее время в гражданский оборот, предусмотрены для людей определенных категорий, а до таких, как он сам, пока не добрались.

Позицию Путина разделил и председатель Законодательного собрания Карелии заслуженный врач республики Элиссан Шандалович, работающий по выходным в «красной» зоне Медвежьегорской ЦРБ.

Элиссан Шандалович отметил, что он гордится тем, что Россия стала первопроходцем в изобретении действенной вакцины от COVID-19. Это свидетельствует о повышенном уровне биомедицинских технологий в стране. Он считает, что прививку, безусловно, делать нужно, но с учетом рекомендаций специалистов относительно возраста, иммунологического статуса и, разумеется, территориальной эпидемиологической обстановки. Элиссан Шандалович планирует сделать прививку от коронавируса, но ввиду того, что поставки вакцины в регионы только начались, первоочередно нужно дать такую возможность наиболее нуждающимся по роду своей профессии.

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