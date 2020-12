«Они виновны!». В Уфе сын пациентки, умершей от Covid-19 в РКБ, обратился в следком

Житель Чишминского района Радмир Хайруллин самостоятельно собрал документы, касающиеся лечения матери. Он надеется, что теперь правоохранительные органы не смогут так просто закрыть дело.

Вчера, 16 декабря, 29-летний житель Чишминского района Радмир Хайруллин подал в Следственный комитет заявление с просьбой провести доследственную проверку по изложенным им фактам. «С каждым днем её самочувствие ухудшалось» Молодой человек просит расследовать обстоятельства смерти двух и более лиц, произошедших в РКБ имени Куватова минувшей весной из-за вспышки вирусной пневмонии. В числе погибших оказалась и его мама – 48-летняя учительница Фанзиля Хурматовна Хайруллина. «Мы точно не забудем»: близкие жертв коронавируса в Башкирии намерены добиться правды Со слов сына, женщина поступила на плановое лечение в связи с хроническим лимфолейкозом, не имея при этом никаких признаков респираторного заболевания, – ни кашля, ни насморка, ни прочих симптомов. Спустя примерно неделю после поступления в РКБ женщину из палаты, в которой лежала мама, с признаками ОРВИ и пневмонии перевели в реанимацию, где она скончалась. А 2 апреля 2020 в реанимацию перевели вторую пациентку, лежавшую рядом с мамой в палате, рассказывает Радмир, припоминая сообщения от мамы. Он пообщался с родственниками этой пациентки и узнал от них, что на её КТ был обнаружен эффект «матового стекла», что вызывало обоснованные подозрения на заражение вирусом Covid-19. Из общения с мамой мне известно, что в гематологическом отделении еще до введения карантина скончались 5-6 человек с признаками ОРВИ. 26 марта и у моей мамы поднялась до 40 градусов температура тела, появились респираторные симптомы. С каждым днем её самочувствие ухудшалось. Примерно 30 марта у мамы взяли мазок из носоротовой полости. Результаты неизвестны. В копии медицинской карты сведения отсутствуют, все эти подробности Радмир уже выучил наизусть. «КТ сделали через 14 дней после первых симптомов» 8 апреля Фанзиле Хайруллиной сообщили, что тест на Covid-19 у неё отрицательный, однако состояние женщины стремительно ухудшалось. Всё это время она общалась с семьей по телефону, надеялась, что поправится. Проверка не установила источник вспышки коронавируса в РКБ имени Куватова в Уфе Проведённая 10 апреля компьютерная томография выявила у Хайруллиной двустороннюю пневмонию с 92%-м поражением легких. Хочу отметить, что со дня начала появления признаков ОРВИ у мамы и до компьютерной томографии прошло 14(!) дней. Из сообщений СМИ я узнал, что 6 апреля в помещениях РКБ должна была проводиться дезинфекция, однако, по словам мамы, в её палате таких мероприятий не проводилось, говорит сын пациентки. 15 апреля Фанзиля Хурматовна позвонила домой и сообщила, что её переводят в реанимацию. А 18 апреля близким сообщили, что она умерла. Photo: Instagram.com В медицинском свидетельстве от 19 апреля причиной смерти Фанзили Хайруллиной указано: «другие неуточненные формы легочной-сердечной недостаточности, другие бактериальные пневмонии, Covid-19, вирус не идентифицирован». В выписке к протоколу патолого-анатомического вскрытия написано, что причиной смерти женщины стали острая респираторная недостаточность, вызванная пневмонией, возбудитель не уточнен. Между тем, у Радмира и помогавших ему юристов есть предположение, почему данные медицинских исследований носят такой «приблизительный» характер. Исследование, проведенное 9 апреля, не обнаружило РНК-коронавирус ТОРС (SARS-CoV) в тесте, который был взят накануне у мамы. Но возбудителем Covid-19 является не вирус SARS-CoV (вызывающий атипичную пневмонию), а вирус SARS-CoV-2. Значит, данные об отсутствии у мамы Covid-19 являются недостоверными. Я уверен, что это не опечатка, а именно изначально неверно проведенные исследования. А ведь от их результатов во многом могло зависеть назначенное маме лечение, настаивает Радмир. «Они должны были, в первую очередь, лечить людей» По его словам, в заявление вошла далеко не вся интересная информация, которую он почерпнул из документов о лечении мамы. Я думаю, если все родственники погибших пациентов проявят настойчивость и потребуют у медиков документы о лечении своих близких, мы сможем вместе добиться проведения квалифицированного расследования и наказания виновных. Они виновны, потому что должны были, в первую очередь, лечить людей, а не думать о выполнении планов, считает Радмир Хайруллин. Напомним, в марте и апреле текущего года в РКБ имени Куватова произошла вспышка вирусной пневмонии, в том числе связанной с заражением коронавирусной инфекцией. По разным данным число заразившихся составляло более двухсот пациентов и стольких же сотрудников клиники. Несмотря на то, что явные признаки массовой заболеваемости проявились еще в 20-х числах марта (о чем медработники из терапевтического корпуса ежедневно сообщали на своих планерках – данная информация была ранее опубликовано Mkset), руководство РКБ (в то время главным врачом клиники была Эльза Сыртланова) игнорировало тревожные сигналы и не объявляло карантин до тех пор, пока не обнаружили коронавирус у 85-летней скончавшейся пациентки и в ситуацию не вмешался уже в рамках своих полномочий Роспотребнадзор. Из-за закрытия ревмоотделения в РКБ работу потеряла раскрывшая вспышку COVID-19 врач Заведующая ревматологическим отделением РКБ Римма Камалова на своей странице в соцсетях заявила, что в эпидемии виновна главный врач больницы Эльза Сыртланова, которая пожертвовала здоровьем и жизнями пациентов ради выполнения плана по освоению бюджета ФОМС, выделяемого на плановое лечение пациентов. Логика понятна: после объявления карантина плановое лечение сразу же было бы прекращено, и, соответственно, немалые средства, выделенные на эти цели, остались бы не освоены. После того, как в РКБ был все-таки объявлен карантин, было возбуждено уголовное дело, расследование которого тянулось около полугода и было в итоге прекращено. «Уехал живой, а нам отдали тело»: семья умершего в РКБ в Уфе мужчины пойдет в суд Одно за другим стали поступать сообщения о гибели пациентов, проходивших плановое лечение в РКБ и заразившихся там коронавирусной либо пневмококковой инфекцией. Родственники нескольких из них обратились в следком с заявлениями о привлечении к ответственности руководства РКБ, допустившего опасную ситуацию. Однако по их заявлениям были получены отказы в возбуждении уголовных дел. Радмир Хайруллин объяснил, что не стал тогда подавать заявление вместе с другими родственниками, предполагая, что «расследование спустят на тормозах». К сожалению, именно так и произошло. «Наследники» РКБ. В Башкирии пациенты вновь заражаются коронавирусом в стационарах Всё это время после смерти матери молодой человек упорно делал запросы, желая получить на руки документы о её лечении, компьютерную томографию, прочие обследования, медицинскую карту, посмертную экспертизу и так далее. Он несколько раз получал отказы, авторы которых ссылались на соблюдение медицинской тайны, пока, в конце концов, после консультаций с юристами не подготовил совершенно «бронебойное» заявление со ссылками на статьи Конституции и иные правовые акты, которые медики грубо нарушают, отказывая ему в предоставлении документов. В конце ноября Радмир наконец-то получил документы на руки, изучил их вместе с юристами и теперь подготовил объемное обращение в следком на семи листах. Только цифры По данным минздрава Башкирии на сегодня, 17 декабря, в Башкирии за все время пандемии было выявлено 16 785 человек, инфицированных вирусом Covid-19. За минувшие сутки в регионе было обнаружено 156 таких зараженных. Умерли, по официальным данным, 114 пациентов, у которых посмертно был подтвержден факт заражения коронавирусом. За минувшие сутки в Башкирии также был зарегистрирован 391 новый случай заражения пневмококковой инфекцией. Сколько всего людей заразилось пневмонией в этом году, минздрав РБ не сообщает, как и количество пациентов, погибших от этого заболевания.

