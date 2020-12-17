«Они виновны!». В Уфе сын пациентки, умершей от Covid-19 в РКБ, обратился в следком

Напомним, в марте и апреле текущего года в РКБ имени Куватова произошла вспышка вирусной пневмонии, в том числе связанной с заражением коронавирусной инфекцией. По разным данным число заразившихся составляло более двухсот пациентов и стольких же сотрудников клиники. Несмотря на то, что явные признаки массовой заболеваемости проявились еще в 20-х числах марта (о чем медработники из терапевтического корпуса ежедневно сообщали на своих планерках – данная информация была ранее опубликовано Mkset), руководство РКБ (в то время главным врачом клиники была Эльза Сыртланова) игнорировало тревожные сигналы и не объявляло карантин до тех пор, пока не обнаружили коронавирус у 85-летней скончавшейся пациентки и в ситуацию не вмешался уже в рамках своих полномочий Роспотребнадзор.