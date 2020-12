Новый подход к старому делу: как развиваются художественные промыслы Башкирии

Каждый регион России имеет свою отличительную продукцию. Это обосновано исторически. Какими народными промыслами известна Башкирии и как они развиваются — в материале Mkset.

России остается одной из немногих стран, где сохранились художественные промыслы, но сейчас они находятся в сложной ситуации и некоторые могут исчезнуть, рассказал президент Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина. По данным Минпромторга РФ и ассоциации «Народных художественных промыслов России», оборот таких товаров на рынке составляет 7,86 млрд рублей. Большая часть средств достается текстильным изделиям — 940 млн рублей, на втором месте по заработку идет метал — 870 млн рублей, на третьем — керамика — 510 млн рублей. Сегодня в России художественным промыслом занимаются 300 предприятий. Большинство из них относятся к малому бизнесу. В Башкирии развитием народных промыслов занимается отдельная организация — «Агидель». Как рассказали Mkset на предприятии, республика всегда была богата на мастеров, но не весь накопленный годами опыт возможно сохранить. — Век информационных технологий подталкивает молодое поколение к изучению более востребованных знаний и умений в 21 веке, — пояснил представитель компании. Photo: ГУП "Агидель" Однако он отметил, что благодаря господдержке орасль удаётся развивать. Агидель продвигает несколько направлений: Этническая современная одежда Деловая одежда с элементами ЭТНО Постельные принадлежности, из высококачественных материалов с элементами башкирского орнамента Ручное ткачество Скатерти, салфетки, фартуки и прочая текстильная продкуция Интерьерные аксессуары для дома Поскольку продукция «Агидели» основана на ручном труде, она отличается высокой стоимостью. Кроме того, в компании признались, что на её спросе негативно сказалась экономическая обстановка в период эпидемии коронавируса — доходы населения снизились. Photo: ГУП "Агидель" Также в республике есть центр культуры «Урал», который популяризует художественные промыслы республики — в частности организуя конкурсы и собрания мастеров. Как пояснили Mkset эксперты, пока эта отрасль больше воспринимается как сфера искусства. Это касается и остальных регионов России, что подтверждает глава ТПП РФ Сергей Катырин. — Мне кажется, это уже в меньшей степени к промышленному производству, в большей степени это уже художественное произведение. Естественно, другой должен быть подход к этому: и к оценке, и к результатам, — говорит он. По его словам, одна из главных проблем большинства ремесленников — сбыт. — Как правило, это все реализуется в местах пребывания туристов: какие-то ларьки и так далее. Нужны более устойчивые связи с торговыми сетями, с крупными магазинами — чтобы там была возможность у промыслов свою продукцию реализовывать, — отметил Сергей Катырин. В «Агидели» признают, что надеются на помощь в предоставлении мест для распространения продукции. Другие ремесленники отмечают, что есть механизмы поддержки промыслов в виде государственных субсидий на покрытие части затрат, но их работа отнесена к промышленности, а потому каждая мастерская, чтобы получить поддержку, должна демонстрировать рост производства и объемов продаж. В этом году правительство России подготовило изменения, касающиеся деятельности ремесленников. Планируется ввести саморегулирование, а также стандарты художественных стилей и разрешения на их использование. Но эксперты считают, что новые правила негативно скажутся на отрасли. Для сохранения нарожных промылсов, как считают они, необходимо понизить критерии поддержки мастерских, добавить изделия народных промыслов в программы госзакупок, а также создать инструменты для привлечения частного капитала.

