В Башкирии с сегодняшнего дня в течении недели будет проводиться спецоперация «Должник». Об этом сообщил глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

В ходе рейда сотрудники госавтоинспекции определят наличие штрафов у водителей. Если при остановке транспортного средства по документам водителя через базу данных будет видно наличие неуплаты, буде составляться административный протокол. По словам Динара Гильмутдинова, в суде нарушителя могут арестовать на 15 суток. К слову, в 2020 году было зарегистрировано более девяти тысяч должников.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter