Эксперты сообщили самые популярные имена среди родившихся в Башкирии в 2020 году

Эксперты сообщили самые популярные имена среди родившихся в Башкирии в 2020 году

Вчера, 19:24ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Ко дню работников ЗАГСа Башстат опубликовал статистику самых популярных имен в республике в текущем году. Данные основаны на исследованиях Единого государственного реестра.

С января по октябрь в республике на свет появилось более 34 тысяч детей. В Башкирии родившихся мальчиков чаще всего называли Амиром, девочек — Ариной.

Кроме того, по данным статистики, республика является одним из самых многонациональных регионов страны, где многие браки заключаются между представителями разных национальностей.

Напомним, ранее Росстат сообщал, что в Башкирии зафиксировано существенное снижение рождаемости. В октябре показатель упал на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В этом месяце родились 3474 ребенка.

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