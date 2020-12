Эксперты сообщили самые популярные имена среди родившихся в Башкирии в 2020 году

Ко дню работников ЗАГСа Башстат опубликовал статистику самых популярных имен в республике в текущем году. Данные основаны на исследованиях Единого государственного реестра.

С января по октябрь в республике на свет появилось более 34 тысяч детей. В Башкирии родившихся мальчиков чаще всего называли Амиром, девочек — Ариной. Кроме того, по данным статистики, республика является одним из самых многонациональных регионов страны, где многие браки заключаются между представителями разных национальностей. Напомним, ранее Росстат сообщал, что в Башкирии зафиксировано существенное снижение рождаемости. В октябре показатель упал на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В этом месяце родились 3474 ребенка.

