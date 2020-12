Действующий американский лидер заявил, что не покинет Белый Дом добровольно. Трамп хочет, чтобы его вывели оттуда.

По сообщению iz.ru, действующий американский президент не собирается покидать Белый Дом до инаугурации нового избранного лидера. По словам некоторых советников, Трамп устроил настоящую истерику и сказал, что добьется того, чтобы его вывели оттуда по ступеням. Правда, помощники пока еще президента сомневаются, что он поведет себя подобным образом.

