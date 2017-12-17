В Башкирию приходят морозы

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В ряде районов республики температура опустится до минус 27 градусов.
Минувшей ночью на юго-востоке Башкирии было отмечено резкое понижение температуры до минус 27 градусов. Такая тенденция сохранится и в ближайшие дни.
Сегодня, 17 декабря, в целом по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ожидается южный с переходом на юго-восточный с скоростью до 10 метров в секунду.
Утром температура воздуха до минус 16 градусов. Днем воздух прогреется до минус 7 градусов.
В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
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