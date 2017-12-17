В Башкирию приходят морозы

В ряде районов республики температура опустится до минус 27 градусов.

Минувшей ночью на юго-востоке Башкирии было отмечено резкое понижение температуры до минус 27 градусов. Такая тенденция сохранится и в ближайшие дни.

Сегодня, 17 декабря, в целом по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ожидается южный с переходом на юго-восточный с скоростью до 10 метров в секунду.