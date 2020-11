Жительница Уфы обвинила мужа в развратных действиях над их ребёнком

Жительница Уфы написала заявление в Следком на своего супруга. Она обвинила его в сексуальном развращении малолетней дочери, сообщает «КП-Уфа» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

9 ноября 44-летняя женщина сообщила о насилии в Следственный комитет. Она заявила, что муж «неоднократно совершал развратные действия сексуального характера» в отношении их дочери. В общей сложности, по словам женщины, это происходило на протяжении девяти лет. По данным издания, в этом году девочке исполнилось 15 лет. В настоящее время на 45-летнего мужа заведено уголовное дело по статье «развратные действия». Мужчина доставлен в Следком. Напомним, вчера стало известно, что 15 ноября неизвестный напал на семилетнего мальчика в девятиэтажке Демского района Уфы. Мужчина ударил ребенка, совершил в отношении него развратные действия и отобрал у мальчика телефон. Позже ребёнок обратился к врачам за помощью. В настоящее время ведётся расследование.

