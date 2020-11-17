Жительница Уфы обвинила мужа в развратных действиях над их ребёнком

9 ноября 44-летняя женщина сообщила о насилии в Следственный комитет. Она заявила, что муж «неоднократно совершал развратные действия сексуального характера» в отношении их дочери. В общей сложности, по словам женщины, это происходило на протяжении девяти лет. По данным издания, в этом году девочке исполнилось 15 лет.