Власти Курганской области извинились за задержку тестов на коронавирус

Как сообщает fedpress.ru, Курганский оперативный штаб сообщил о том, какие приняты меры, чтобы сократилось время ожидания результатов тестов на COVID-19 до 48 часов. По словам Елены Островских, на задержке результатов тестирования сказалась высокая заболеваемость ОРВИ и пневмонией и нехватка расходных материалов по вине производителей и поставщиков. А также не хватало мощности лабораторий.