Власти Курганской области извинились за задержку тестов на коронавирус

И.о. директора департамента здравоохранения Курганской области Елена Островских принесла извинения жителям региона за задержки результатов тестирования, которые были в октябре. Она уточнила, что задержанные ранее анализы сделают, а о результатах сообщат пациентам.

Как сообщает fedpress.ru, Курганский оперативный штаб сообщил о том, какие приняты меры, чтобы сократилось время ожидания результатов тестов на COVID-19 до 48 часов. По словам Елены Островских, на задержке результатов тестирования сказалась высокая заболеваемость ОРВИ и пневмонией и нехватка расходных материалов по вине производителей и поставщиков. А также не хватало мощности лабораторий. Теперь в регионе ПЦР-исследования на COVID-19 проводят 11 лабораторий. Еще две заработают, начиная с 16 ноября, в перинатальном центре и областной инфекционной больнице. Чтобы уменьшить очереди, лаборатории начали работать круглосуточно и без выходных. А при постановке диагноза проводится иммуноферментный и иммунохроматографический анализ, что помогает быстрее получить результат. Также ПЦР-исследование теперь делается выздоравливающим пациентам с коронавирусом перед выпиской из госпиталей.

