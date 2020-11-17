В Уфе осужденного за изнасилование коллеги экс-полицейского отпустили домой из СИЗО

Напомним, как сообщало следствие, трое сотрудников полиции знасилование 23-летнюю коллегу в ночь на 30 октября 2018 года. В декабре 2019 года Кировский суд Уфы приговорил Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева к семи годам лишения свободы, а Павла Яромчука — к шести годам. Также суд обязал их выплатить три миллиона рублей. Однако в июне этого года Галиева и Матвеева полностью оправдали, в срок Яромчука сократили до четырёх лет. Позже адвокат и потерпевшая подали жалобу в кассационный суд, который отменил оправдательный приговор Верховного суда Башкирии в отношении двух фигурантов дела.