В Уфе осужденного за изнасилование коллеги экс-полицейского отпустили домой из СИЗО

Бывшего сотрудника полиции Павла Яромчука, которого осудили за изнасилование 23-летней дознавательницы, отправился из СИЗО домой. Об этом Mkset рассказал его адвокат Наиль Багаутдинов.

По словам юриста, сейчас Яромчук будет находиться под домашним арестом. Следующее судебное заседание для рассмотрения дела пока не назначено. Напомним, как сообщало следствие, трое сотрудников полиции знасилование 23-летнюю коллегу в ночь на 30 октября 2018 года. В декабре 2019 года Кировский суд Уфы приговорил Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева к семи годам лишения свободы, а Павла Яромчука — к шести годам. Также суд обязал их выплатить три миллиона рублей. Однако в июне этого года Галиева и Матвеева полностью оправдали, в срок Яромчука сократили до четырёх лет. Позже адвокат и потерпевшая подали жалобу в кассационный суд, который отменил оправдательный приговор Верховного суда Башкирии в отношении двух фигурантов дела.

