В Пермском крае нарушительница ПДД накопила 247 штрафов

Как сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу УФССП РФ по региону, накопив такое количество штрафов за допущенные нарушения на дороге, злостная нарушительница правил дорожного движения не спешила их оплачивать. До тех пор, пока судебные приставы не объяснили ей, что при неуплате задолженности ей придется расстаться с автомобилем.