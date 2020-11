В Пермском крае нарушительница ПДД накопила 247 штрафов

В Пермском крае нарушительница правил дорожного движения накопила 247 штрафов от ГИБДД на общую сумму свыше 150 тысяч рублей.

Как сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу УФССП РФ по региону, накопив такое количество штрафов за допущенные нарушения на дороге, злостная нарушительница правил дорожного движения не спешила их оплачивать. До тех пор, пока судебные приставы не объяснили ей, что при неуплате задолженности ей придется расстаться с автомобилем. Дабы машину не арестовали, жительница Чусового полностью погасила всю накопленную сумму долга. Всего за 10 месяцев этого года на принудительное исполнение в службу судебных приставов поступило свыше 405 тысяч постановлений о взыскании штрафов за нарушение правил дорожного движения. За это время удалось взыскать около 170 миллионов рублей.

