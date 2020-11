Накануне в Благоварском районе Башкирии произошла автоавария с погибшим. Об этом сообщает ГИБДД республики.

ДТП случилось около 17-00 на 1378 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск. Известно, что 35-летний водитель ВАЗ-2107 съехал с моста. Житель Кумертау умер до приезда скорой помощи. На месте работали сотрудники полиции и других служб. Обстоятельства и причины аварии выясняются. Напомним, 15 ноября в Туймазинском районе столкнулись Hyundai Solaris и ВАЗ-21099. После сильного удара иномарку вынесло на встречку прямо под грузовик Scania. Водитель легкового авто скончался на месте.

