Сегодня, 17 ноября, в Башкирии глава Минздрава Максим Забелин озвучил изменения в работе с коронавирусными и контактными больными. Об этом сообщил на брифинге ведомства.

По словам Максима Забелина, теперь выписать пациентов станет проще. Если раньше для выписки требовалось три теста подряд с отрицательным результатом, то теперь достаточно будет одного. Отметим, что новые правила касаются пациентов, которые находятся на домашнем лечении или самоизоляции. Данная мера должна снизить нагрузку на лаборатории и медицинские учреждения.

