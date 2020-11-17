В Башкирии арестовали Артура Газизова, который на иномарке сбил сотрудника ГИБДД

Напомним, 6 ноября Артура Газизова объявили в розыск. По версии следствия, на парковке дома на улице Менделеева молодой человек отказался выйти из машину по требованию сотрудников ДПС, а после сбил одного из них. Уходя от преследования, наехал на дорожное ограждение, покинул автомобиль «MERCEDES-BENZ AMG GLE 43» и скрылся с места происшествия. За рулём Газизов находится без прав и, кроме того, разыскивался за другие правонарушения.