В Башкирии арестовали Артура Газизова, который на иномарке сбил сотрудника ГИБДД

В Башкирии арестовали Артура Газизова, который на иномарке сбил сотрудника ГИБДД

Вчера, 08:57ОбществоАнна КононоваPhoto: ГТРК-Башкортостан
Вчера, 16 ноября, в Кировском районном суде Уфы избрали меру пресечения 25-летнему Артуру Газизову, который ранее сбил сотрудника ГИБДД, будучи за рулём иномарки.

Подозреваемого заключили под стражу на два месяца с содержанием в ФКУ СИЗО-1.

Органами предварительного следствия Газизов Артур Олегович обвиняется в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч.2 ст.318 УК РФ за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, 6 ноября Артура Газизова объявили в розыск. По версии следствия, на парковке дома на улице Менделеева молодой человек отказался выйти из машину по требованию сотрудников ДПС, а после сбил одного из них. Уходя от преследования, наехал на дорожное ограждение, покинул автомобиль «MERCEDES-BENZ AMG GLE 43» и скрылся с места происшествия. За рулём Газизов находится без прав и, кроме того, разыскивался за другие правонарушения.

Related news:
судГИБДДБашкирия
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы