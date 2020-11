В Башкирии арестовали Артура Газизова, который на иномарке сбил сотрудника ГИБДД

Вчера, 16 ноября, в Кировском районном суде Уфы избрали меру пресечения 25-летнему Артуру Газизову, который ранее сбил сотрудника ГИБДД, будучи за рулём иномарки.

Подозреваемого заключили под стражу на два месяца с содержанием в ФКУ СИЗО-1. Органами предварительного следствия Газизов Артур Олегович обвиняется в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч.2 ст.318 УК РФ за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, сообщает пресс-служба суда. Напомним, 6 ноября Артура Газизова объявили в розыск. По версии следствия, на парковке дома на улице Менделеева молодой человек отказался выйти из машину по требованию сотрудников ДПС, а после сбил одного из них. Уходя от преследования, наехал на дорожное ограждение, покинул автомобиль «MERCEDES-BENZ AMG GLE 43» и скрылся с места происшествия. За рулём Газизов находится без прав и, кроме того, разыскивался за другие правонарушения.

