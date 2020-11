Второй день подряд мировые цены на нефть увеличиваются.

Как пишет RT, цена нефти WTI с поставкой в следующем месяце выросла до $41,54 за бочку (+0,48%), а стоимость январских фьючерсов марки Brent составила $44,1 (+0,64%).

