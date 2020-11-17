Пострадавшие от уфимского ростовщика Кантора вышли на пикет к прокуратуре Башкирии

Синдикат загнал в кабалу не менее сотни уфимцев, выдавая им займы под 100% годовых. В качестве залога выступали квартиры, которых граждане благополучно лишились. Вся суть в том, что для занятия такой деятельностью нужна лицензия, которой у Канторов не было, рассказывают пикетирующие.