Пострадавшие от уфимского ростовщика Кантора вышли на пикет к прокуратуре Башкирии

Местные жители, пострадавшие от деятельности уфимского ростовщика Павла Кантора и его компаньонов, вышли на одиночные пикеты к стенам прокуратуры Башкирии. Люди требуют возобновить уголовное дело. Обращение опубликовал telegram-канал «Футляр для курая».

На пикет люди вышли с плакатами: «Прокуратура, не тормози дело Кантора!» и «Хватит крышевать мошенников!». Синдикат загнал в кабалу не менее сотни уфимцев, выдавая им займы под 100% годовых. В качестве залога выступали квартиры, которых граждане благополучно лишились. Вся суть в том, что для занятия такой деятельностью нужна лицензия, которой у Канторов не было, рассказывают пикетирующие. По словам активистов, прокуратура в мае этого года заблокировала посадку уфимских ростовщиков. Как рассказывают пострадавшие, что УВД города 30 апреля возбудило уголовное дело по статье «незаконная предпринимательская деятельность», однако на следующий день зампрокурора Уфы Юрий Попов отменил решение. Удивляет скорость, с которой было принято прокурорское решение. И нового возбуждения дела не последовало. В это время ростовщики продолжают отбирать у людей единственное жилье, сообщили активисты. Сейчас активисты требуют возобновить уголовное дело. Кроме того, они просят об уголовном преследовании виновных, а также требуют отменить судебные решения, по которым люди лишились квартир. Ранее Павел Кантор комментировал ситуацию телеканалу «Вся Уфа». Мужчина заявил, что не вводил людей в заблуждение. В отношении лиц, которые распространяют лживую информацию, клевету на меня, в том числе, проводятся сейчас проверки. У нас гражданско-правовые отношения. Кучи решений судов, которые подтверждают, что люди просто обманывают вас, сказал Павел Кантор.

