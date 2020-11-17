Последнее слово Гурьева, месть в СНТ и «золотые» унитазы. Итоги дня в Башкирии

Бытовую историю с криминальным подтекстом корреспонденту Mkset рассказала жительница Башкирии. Вчера под утро в СНТ Уршак сгорел дом жительницы Венеры, которую местные считают активисткой. Она боролась за безопасность в садовом товариществе, однако после собрания произошло возгорание её жилища. Девушка говорит, что это уже не первый случай, когда страдают активисты.