Последнее слово Гурьева, месть в СНТ и «золотые» унитазы. Итоги дня в Башкирии

Последнее слово Гурьева, месть в СНТ и «золотые» унитазы. Итоги дня в Башкирии

Вчера, 21:03ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Главные новости в Башкирии, опубликованные 17 ноября.

ГКУ «Хозяйственное управление» разместило госзакупку на ремонт туалетов в Доме правительства в Уфе. Ремонтные работы оценили в три миллиона рублей. Подрядчик установит 12 унитазов, 15 смесителей, девять подвесных умывальников и шесть писсуаров с встроенным сенсором и электронным управлением, а также туалетную гарнитуру, диспансеры для жидкого мыла и светодиодные светильники.

Бытовую историю с криминальным подтекстом корреспонденту Mkset рассказала жительница Башкирии. Вчера под утро в СНТ Уршак сгорел дом жительницы Венеры, которую местные считают активисткой. Она боролась за безопасность в садовом товариществе, однако после собрания произошло возгорание её жилища. Девушка говорит, что это уже не первый случай, когда страдают активисты.

Не утихают страсти и в микрорайоне Максимовка под Уфой. Там местные жители накануне ночью снова обнаружили новый фургон, перевозящий на склад опасные медицинские отходы. Прокуратура до сих не обнародовала результаты проверки.

В Кировском районном суде заслушали последнее слово экс-главы Минземимущества РБ Евгения Гурьева. Напомним, его обвиняют в превышении должностных полномочий. Ущерб бюджету республики оценили в более 518 миллионов рублей, а городу — более 52 миллионов рублей. В своей речи чиновник попытался в очередной раз доказать свою невиновность.

Очередная трагическая история, которая развернулась в одной из больниц города Уфы. С большим несчастьем столкнулась семья Кочиевых. Приезд в гости к семье закончился трагической смертью. В редакцию Mkset обратился Алан Кочиев. Он уверен, что из-за халатности врачей потерял родного и любимого отца, который меньше, чем за неделю, скончался в городской 18-й больнице.

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