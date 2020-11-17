«Он нас подставил». Один из напавших на топ-менеджера УМПО передал записку жене

По его словам, во время разговора с Ахмаметьевым тот однозначно заявил, что Евстафьев и Токарев никогда не встречались и не пересекались. Он предположил, что мог упомянуть их фамилии, когда встречался с Токаревым на даче или ходил вместе с ним в баню. По словам свидетеля, Ахмаметьев тогда корил свою дочь Ольгу за то, что связалась с Токаревым, который теперь так его подставил. Он также признался, что заявление на Евстафьева, которое осенью якобы поступило в ФСБ за подписью Яшина, ему принес Токарев, не поверить которому не смогли, ведь вся семья считала его сотрудником ФСБ.