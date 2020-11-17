Магазины Башкирии изменили время «счастливых часов» для пенсионеров

Магазины Башкирии изменили время «счастливых часов» для пенсионеров

Вчера, 14:05ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Торговые сети в Башкирии изменили время «счастливых часов» для пенсионеров на самоизоляции.

Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров внёс изменения в указ о повышенной готовности в период пандемии коронавируса. По нововведениям, самоизоляция для лиц старше 65 лет стала обязательной.

Теперь старшее поколение может посещать магазины в «счастливые часы», когда им предоставляется скидка. Инициативу поддержали федеральные и республиканские сети.

Эта мера позволит защитить старшее поколение от заражения новой коронавирусной инфекцией, а также сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает пресс-служба министерства торговли и услуг Башкирии.

В супермаркетах «Магнит» с понедельника по пятницу с открытия магазина и до 13-00 действует скидка 10% для пенсионеров.

«Лента» организовала «счастливые часы» с понедельника по пятницу с 10-00 до 13-00. Здесь также предоставляется скидка в 10%.

В «Ашане» акция действует с понедельника по пятницу с 8-00 до 12-00. Скидка для пенсионеров составляет 7%.

В «Пятерочке» акция проходит ежедневно. Пенсионеры получают скидку 5%, а в понедельник она увеличивается до 10%. «Счастливые часы» проходят со момента открытия магазина и до 13-00.

«Байрам» предоставляет скидку не менее 20% на 600 позиций при наличии социальной карты пенсионера. Кроме того, на весь ассортимент действует дополнительная скидка 3% с 11-00 до 13-00.

«Счастливые часы» для пожилых людей введены в магазинах «Полушка», «Ярмарка», «Малинка», «Лукошко», «Корзинка», «Фасоль», «АИФ», «Альдо», «Феличита», «Нолан». Здесь пенсионеры получат скидку 3% ежедневно с 11-00 до 13-00.

Photo:Министерство торговли и услуг

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