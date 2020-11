За последние сутки из коронавирусных больниц Москвы выписали больше пяти тысяч пациентов.

Газета “Известия” сообщает, что общее количество выписанных за сутки пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции, составило 5 274 человека. Всем, у кого тесты подтвердили выздоровление, предложили стать донорами плазмы, в которой содержатся антитела. Сдать плазму могут все желающие при наличии справки об отсутствии противопоказаний.

