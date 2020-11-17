Индивидуальный гороскоп для каждого из знаков Зодиака на 17 ноября 2020 года

На протяжении всего дня вы будете подвержены приступам гнева и раздражительности. Но повышенная агрессивность с вашей стороны может помешать осуществлению планов. Из-за своей несдержанности вы способны оттолкнуть людей. Если все же не сможете контролировать эмоции, то лучше всего вам некоторое время провести в уединении. К тому же и звезды советуют вам побыть в одиночестве.