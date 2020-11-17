Губернатор Чукотки Роман Копин выделил 110 млн рублей на «Пургу»

Согласно документам о закупке, технические характеристики радио «Пурга» указаны так, что у другой станции просто не получится просочиться в этот аукцион. Также в бумагах говорится, что каждый день, кроме выходных, два выпуска новостей должны вестись на одном из языков коренных малочисленных народов Чукотки. Получается, что за год радиостанция выпускает примерно 500 аудиосюжетов по контракту с правительством, каждый из которых стоит 220 тысяч рублей. Для сравнения: одна минута рекламы на Первом канале стоит всего на 30 тысяч дороже.