Губернатор Чукотки Роман Копин выделил 110 млн рублей на «Пургу»

Губернатор Чукотки Роман Копин на протяжении нескольких лет выделяет сотни миллионов рублей частной радиостанции «Пурга». СМИ вещает для коренных малочисленных народов Севера на их родном языке.

Издание «Восток Медиа» сообщает, в 2019 году Копин выделил местной радиостанции «Пурга» 110 000 000 рублей. По информации правительства региона, сейчас в Чукотке проживает 16 тысяч представителей малочисленных народов Севера. Это чуть больше 30 процентов от всего населения региона. Если проводить подсчеты, то за каждого слушателя из числа представителей малой народности губернатор заплатил около семи тысяч рублей. Согласно документам о закупке, технические характеристики радио «Пурга» указаны так, что у другой станции просто не получится просочиться в этот аукцион. Также в бумагах говорится, что каждый день, кроме выходных, два выпуска новостей должны вестись на одном из языков коренных малочисленных народов Чукотки. Получается, что за год радиостанция выпускает примерно 500 аудиосюжетов по контракту с правительством, каждый из которых стоит 220 тысяч рублей. Для сравнения: одна минута рекламы на Первом канале стоит всего на 30 тысяч дороже. Радиостанцией руководят трое чукотских медиаменеджеров — Сергей Капков, Антон Мещанинов и Евгений Писарев. Учрежденная ими АНО ИА «Чукотка» три года назад получила из бюджета региона более 168 миллионов рублей, годом позже — более 92 миллионов, а в прошлом году — 110 миллионов. Известно, что с 2010 года АНО ИА «Чукотка» исполнила 29 госконтрактов на общую сумму 802 277 334 рубля. Все закупки для «Пурги» осуществляет аппарат губернатора Чукотского автономного округа, и каждый год эта закупка становится самой крупной. Президент краевого объединения по защите культуры, прав и свобод коренных малочисленных народов Приамурья Леонид Сунгоркин удивился сумме, которая уходит в распоряжение радиостанции. Он рассказал, что сам долгое время не может открыть класс по изучению нанайского языка из-за отсутствия средств и поддержки со стороны властей. Финансирования лишилась и местная газета. По словам политического консультанта Андрея Кудисова, руководители регионов всегда пытаются создать каналы информационного взаимодействия с гражданами. «Эти каналы должны быть разными, чтобы воздействовать на максимально широкие слои населения. Когда такого нет — это серьезный повод задуматься. И об эффективности самой информационной политики, и об эффективности затрат на ее проведение», — отметил он. По словам некоторых аналитиков, щедрые отчисления губернатора «Пурге» могут быть связаны с Сергеем Капковым. Именно по его инициативе в 2001 году это радио появилось на свет. И именно он занимал должность директора Департамента культуры Правительства Москвы.

