Глава района Башкирии — о смерти близких: «Мир осиротел. Почву из-под ног выбило»

Глава района Башкирии — о смерти близких: «Мир осиротел. Почву из-под ног выбило»

Вчера, 09:18ОбществоАнна КононоваPhoto: Ильшат Вазигатов
Глава Янаульского района Башкирии Ильшат Вазигатов поделился переживаниями из-за гибели близких.

В разницей в две недели скончались его родители Агзам Идиятович и Фания Фазулловна.

Мир осиротел. Как будто почву из — под ног выбило… Принять это, отпустить — очень непросто. Но придется научиться жить с этой болью, написал Ильшат Вазигатов.

Вчера он потерял друга Виля Нигмадзянова. Как рассказывает глава района, они знакомы уже почти полвека, дружили с юности, а затем вместе работали.

Как жаль, что ему был отведён короткий путь на Земле. Но он его прошел с гордостью и достоинством, рассказал Вазигатов.

Photo:Ильшат Вазигатов

Башкирия
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