В разницей в две недели скончались его родители Агзам Идиятович и Фания Фазулловна.
Мир осиротел. Как будто почву из — под ног выбило… Принять это, отпустить — очень непросто. Но придется научиться жить с этой болью, написал Ильшат Вазигатов.
Вчера он потерял друга Виля Нигмадзянова. Как рассказывает глава района, они знакомы уже почти полвека, дружили с юности, а затем вместе работали.
Как жаль, что ему был отведён короткий путь на Земле. Но он его прошел с гордостью и достоинством, рассказал Вазигатов.