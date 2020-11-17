Бурятия первой в России объявила осенний локдаун

Авторы канала напомнили, что в Бурятии весной редко выявляли более 50 зараженных COVID-19 в сутки, тогда как сегодня сообщают о 200-270 новых случаев заболевания ежедневно. И это не первый регион в стране, который благополучно перенес весеннюю пандемию, однако не справляется со второй осенней волной. Поэтому, как считает “Мейстер”, по мере развития эпидситуации, власти в таких субъектах будут ужесточать ограничительные меры.