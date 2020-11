Бурятия первой в России объявила осенний локдаун

Бурятия ввела наиболее строгий карантин из-за коронавируса среди других регионов России. С 16 по 30 ноября здесь запрещают работать кафе и ресторанам, а также любым торговым и развлекательным учреждениям. Разрешено работать только аптекам, продуктовым магазинам и салонам сотовой связи.

Говоря о том, могут ли подобные ограничения коснуться других регионов страны, Дмитрий Песков заявил, что жесткий карантин вводится местными властями исходя из развивающейся эпидситуации в субъекте. А говорить о централизованном решении, которое распространилось бы на все регионы, не может идти и речи, приводит слова представителя Кремля телеграм-канал “Мейстер”. Авторы канала напомнили, что в Бурятии весной редко выявляли более 50 зараженных COVID-19 в сутки, тогда как сегодня сообщают о 200-270 новых случаев заболевания ежедневно. И это не первый регион в стране, который благополучно перенес весеннюю пандемию, однако не справляется со второй осенней волной. Поэтому, как считает “Мейстер”, по мере развития эпидситуации, власти в таких субъектах будут ужесточать ограничительные меры.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter