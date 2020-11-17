Бурятия первой в России объявила осенний локдаун

Бурятия первой в России объявила осенний локдаун

Вчера, 15:42ОбществоPhoto: pixabay.com
Бурятия ввела наиболее строгий карантин из-за коронавируса среди других регионов России. С 16 по 30 ноября здесь запрещают работать кафе и ресторанам, а также любым торговым и развлекательным учреждениям. Разрешено работать только аптекам, продуктовым магазинам и салонам сотовой связи.

Говоря о том, могут ли подобные ограничения коснуться других регионов страны, Дмитрий Песков заявил, что жесткий карантин вводится местными властями исходя из развивающейся эпидситуации в субъекте. А говорить о централизованном решении, которое распространилось бы на все регионы, не может идти и речи, приводит слова представителя Кремля телеграм-канал “Мейстер”.

Авторы канала напомнили, что в Бурятии весной редко выявляли более 50 зараженных COVID-19 в сутки, тогда как сегодня сообщают о 200-270 новых случаев заболевания ежедневно. И это не первый регион в стране, который благополучно перенес весеннюю пандемию, однако не справляется со второй осенней волной. Поэтому, как считает “Мейстер”, по мере развития эпидситуации, власти в таких субъектах будут ужесточать ограничительные меры.

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