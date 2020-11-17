Бурятия первой в России объявила осенний локдаун

Говоря о том, могут ли подобные ограничения коснуться других регионов страны, Дмитрий Песков заявил, что жесткий карантин вводится местными властями исходя из развивающейся эпидситуации в субъекте. А говорить о централизованном решении, которое распространилось бы на все регионы, не может идти и речи, приводит слова представителя Кремля телеграм-канал “Мейстер”.
Авторы канала напомнили, что в Бурятии весной редко выявляли более 50 зараженных COVID-19 в сутки, тогда как сегодня сообщают о 200-270 новых случаев заболевания ежедневно. И это не первый регион в стране, который благополучно перенес весеннюю пандемию, однако не справляется со второй осенней волной. Поэтому, как считает “Мейстер”, по мере развития эпидситуации, власти в таких субъектах будут ужесточать ограничительные меры.