В России хотят ввести штраф за нарушение прав на пользование языков нацреспублик

Штраф за оскорбления возрастет до 5000 рублей. В числе принципиально новых «штрафных» случаев — выгул в общественном месте собак опасной породы без намордника (такой случай будет квалифицироваться как хулиганство и грозить виновнику штрафом в размере до 5000 рублей), а также нарушение прав на пользование государственным языком России либо национальных республик (также штрафы до 5000 рублей, должностных лиц планируют привлекать к ответственности за дискриминацию).

К слову, само понятие общественного места будет также существенно расширено — в эту категорию войдут не только улицы, общественные здания и общественный транспорт, но и все места общего пользования — парки, аэропорты, вокзалы, подъезды, лифты. крыши, чердаки и подвалы.

Еще одна новая статья — воспрепятствование адвокатской деятельности. Попытки помешать защитнику осуществить свои профессиональные полномочия, в том числе неправомерный отказ в предоставлении адвокату информации, также грозит штрафом.