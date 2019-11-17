В Башкирии в ближайшие дни температура упадет с +2 до -17 градусов

Согласно данным, опубликованным Башгидрометцентром, в понедельник 18 ноября ожидается небольшой мокрый снег, местами до умеренного, в отдельных районах гололед и снежный накат, а также отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Температура воздуха днем достигнет +2°.

За исключением температуры аналогичные погодные условия сохранятся и во вторник, 19 ноября: ночью и днем небольшой мокрый снег, переходящий в снег, местами до умеренного, в отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица, снежный накат. Температура воздуха в северной половине опустится до -17°, в южной половине — до -8° с понижением в течение дня до -17°. Ветер северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного.