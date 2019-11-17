Озеро в уфимском парке Кашкадан осушают для реконструкции территории

Для очистки и реконструкции озера воду уже откачали на 1,7 м (глубина озера достигает 2,4 м). Как сообщает РБК-Уфа со ссылкой на мнения специалистов, озеро должны полностью осушить через 8-10 дней, если не начнутся сильные морозы. После реконструкции озеро будет глубже, а площадь зеркала водоема увеличится.

Напомним, на территории парка Кашкадан планируется создать зону отдыха с береговой смотровой площадкой, амфитеатром и арт-объектами. К 2025 году городские власти обещают благоустроить прилегающую к парку территорию. Общественные слушания по реконструкции прошли в начале октября: было озвучено, что на озере высадят водные растения, его заселят микроорганизмами, на пляже вокруг озера установят видеокамеры, а также смонтируют дополнительное освещение.