МЧС Башкирии предупреждает о гололеде и сильном ветре в ближайшие сутки

Как сообщают синоптики, с 20 часов 17 ноября до 20 часов 18 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в отдельных районах, а также днем по республике небольшой мокрый снег, днем в северной части — до умеренного. Ветер западный 3-8 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит -1°…-6°, днем +3°…-2°.