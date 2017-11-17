В Москве появятся два новых вокзала

В столице власти рассматривают планы по возведению двух новых железнодорожных вокзалов.

Вокзалы могут появиться на станциях Царицино и Калачевская, пишут Dni.ru. Сейчас перспективы реализации проекта будут обсуждаться с руководством РЖД, также выслушают мнение местных жителей.