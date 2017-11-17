В минздраве Башкирии пояснили причину задержки поставки детского питания
Как следует из официального ответа минздрава на запрос Медиакорсети, в этом году на закупку детского питания для малообеспеченных семей выделено 93,5 миллиона рублей. Согласно федеральному законодательству, закупка должна производиться за три-четыре месяца до нового квартала, однако в этом году произошла задержка. В минздраве подчеркивают, что она была небольшая, хотя граждане жалуются, что не могут получить детское питание по 6-9 месяцев.
- По состоянию на 15 ноября конкурсные мероприятия по закупу детского питания на 3-4 кварталы 2017 года заввершены, - говорится в ответе ведомства. - В настоящее время проводится доставка продуктов питания к прикрепленным к медицинским организациям пункты отпуска согласно сводным спискам получателей. Поручение в "Управление материально-технического обеспечения" (проводит закупку питания -прим.ред.) направлено своевременно. Аукционы по закупу задержались в связи с проведением Федеральной антимонопольной службой проверки процедуры осуществления закупочных мероприятий.