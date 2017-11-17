В минздраве Башкирии пояснили причину задержки поставки детского питания

Минздрав Башкирии объяснил задержки поставок льготного детского питания проверкой тендеров, которую проводило федеральная антимонопольная служба. Необходимые средства, как сообщили в ведомстве были выделены вовремя и в нужном объеме.

Как следует из официального ответа минздрава на запрос Медиакорсети, в этом году на закупку детского питания для малообеспеченных семей выделено 93,5 миллиона рублей. Согласно федеральному законодательству, закупка должна производиться за три-четыре месяца до нового квартала, однако в этом году произошла задержка. В минздраве подчеркивают, что она была небольшая, хотя граждане жалуются, что не могут получить детское питание по 6-9 месяцев.