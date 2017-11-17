Стартовал новый сезон проекта «Поколение М»

Новый сезон общероссийского проекта «Поколение М» анонсировала компания МТС.

Ребята со всей страны могут загружать свои работы и проявлять свои таланты в разных творческих направлениях.

Новый творческий сезон запускает сразу 12 конкурсов по самым разным видам искусства и открывает невероятные возможности для участников со всех уголков России. Одна из новинок этого сезона «Поколение М» - конкурс пейзажных работ «Времена года» для детей 11-18 лет. Он проводится при поддержке издательства «ЭКСМО», а победители конкурса станут иллюстраторами серии книг русских классиков: Пушкина, Тютчева, Фета и других. Новые конкурсы появились для любителей робототехники и исполнителей этнической музыки.

Организаторы проекта доказали: неважно, где живет ребенок — чтобы проявить себя, ему нужен только доступ в интернет и желание развиваться. Дети из Башкирии не раз выигрывали конкурсы в проекте и как победители выступали со звездами проекта "Голос" на одной сцене, проходили стажировку по фотографии в Москве, посещали мастер-класс и модный показ Даши Гаузер, получали много других творческих подарков для развития.

Все участники «Поколения М», подчеркивают в МТС, становятся частью большого благотворительного движения и своим творчеством помогают спасать жизни сверстников.

Напомним, все онлайн-активности участников «Поколения М» на официальных площадках проекта - сайте, группе «ВКонтакте», странице Instagram — компания МТС переводит в реальные деньги по курсу «1 действие = 1 рубль» и направляет на лечение тяжелобольных детей. Каждая загруженная работа, лайк или репост могут стать решающими в спасении жизни. Недаром девиз проекта: «Творить легко, помогать — еще легче!»