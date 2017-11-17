Россия может отказаться от показа Олимпиады-2018

Российские телеканалы рассматривают возможность отказа от трансляции зимних Олимпийских игр, проведение которых запланировано на 2018 год в Южной Корее.

Такой вариант развития событий возможен в случае, если российских атлетов отстранят от участия в спортивных состязаниях. Об этом пишет портал dni.ru.

Недавно Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало работу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей своему кодексу.

Россия отказалась пускать зарубежных экспертов в свои лаборатории и признавать, что допинг отечественные спортсмены употребляли с разрешения Кремля. В итоге деятельность РУСАДА так и не была восстановлена.

Транслировать Олимпийские игры планировали три российских телеканала - «Первый канал», «Россия 1» и «Матч ТВ». По данным источника издания, первые два канала точно откажутся от показа соревнований, если те будут проходить без участия отечественных атлетов. Что касается «Матч ТВ», то это узкоспециализированный спортивный канал. Он не может выкинуть из своей сетки вещания столь крупное спортивное событие.