Недалеко от Мурманска зафиксировали падение метеорита

Жители Мурманска стали свидетелями падения крупного светящегося объекта.

Как пишет издание Dni.ru, один из очевидцев этого явления снял происходящее на видеорегистратор своего автомобиля.

По кадрам видно, что светящийся объект проходит через облака и оставляет на темном небе недлинный яркий след. Пользователи сети после просмотра видео устроили дискуссию о том, что это на самом деле. Одни утверждают, что это метеорит, а другие убеждены, что это был запуск военных ракет.