В Уфе в разгар пандемии ТЦ разыгрывает холодильник и микроволновку среди посетителей

В уфимском Затоне около торгового центра собралась толпа желающих выиграть холодильник и микроволновку. Теперь уфимцы возмущается, что во время ограничений по коронавирусу «кому-то закон не писан».

В сети распространились фотографии из торгового центра в Затоне, на которых видно, что около входа в здание собралась толпа посетителей. Как сообщает автор публикации, виной всему розыгрыш холодильника и микроволновки. — Ну да, здесь точно соблюдаются все меры по нераспространению ковида. Или просто кому-то закон не писан? — возмущается автор. Поддержали настроение публикации и другие комментаторы, которые также не понимают почему такие масштабные мероприятия проводятся не только в период пандемии коронавируса, но во время ограничительных мер. В частности, пользователи сети засомневались, что руководство торгового центра у всех провело наличие необходимых справок, так как даже на фото не все посетители соблюдают масочный режим, что уж говорить и про социальную дистанцию. Напомним, что подобный конкурс устраивался и в одном из магазинов Нефтекамска. Тогда руководство решило устроить розыгрыш автомобиля «Лада», однако вместе с розыгрышем организовалась и толпа местных жителей, которые хотели получить ключи от нового автомобиля. Отметим, что в День республики из-за пандемии по всей Башкирии отменили массовые мероприятия, приуроченные к празднику, в числе которых и праздничный салют.

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