В Приамурье 63 отца взяли отпуск по уходу за детьми

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет получают 7886 жителей Приамурья, из которых 63 — мужчины. Общая сумма выплат отцам за девять месяцев этого года составила более 5 млн рублей.

Такую информацию предоставило Амурское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС). Уточняется, что право на отпуск по уходу за ребенком и получение пособия отец получает после того, как закончится отпуск по беременности и родам матери малыша, пишет vostokmedia.com. Для оформления ежемесячного пособия отец ребенка должен подготовить пакет документов. В их числе — заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, личные данные получателя выплат, копия свидетельства о рождении или усыновлении ребенка и аналогичный документ старших детей. Также необходимо принести с места работы матери справку о том, что она сама не сидит с малышом и не получает пособие. Отмечается, что, если женщина не работает, этот документ можно взять в органах соцзащиты. При первом обращении за пособием начисление и выплата денег производятся в течение десяти дней с момента поступления в региональное отделение ФСС соответствующих документов от работодателя. Последующие выплаты фонд осуществляет ежемесячно с 1 по 15 число. В ФСС рассказали, что чаще всего отцы берут отпуск по уходу за ребенком, когда его мать не может находиться рядом — например, из-за длительной болезни. Еще одной причиной для обращения отцов за пособием может стать тот факт, что зарплата женщины намного больше, чем у мужа, и ей попросту невыгодно брать отпуск. И наконец, отцы могут оформить такой отпуск, когда жена официально не работает. Единственным условием для этого является наличие обязательного соцстрахования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, которое оформляется в рамках трудового договора с работодателем. Уточняется, что с 1 февраля 2021 года минимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет составляет 7082,85 рубля. В Амурской области к заработной плате могут применяться районные коэффициенты, на которые увеличивается размер пособия. Всего с начала года региональное отделение ФСС выплатило ухаживающим за малолетними детьми отцам 721 пособие на сумму порядка 16 млн рублей.

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