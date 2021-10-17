В Москве будет запущено два магистральных маршрута до делового центра «Москва-Сити»

В Москве будет запущено два магистральных маршрута до делового центра «Москва-Сити»
В Москве будет запущено два магистральных маршрута до делового центра «Москва-Сити»
Вчера, 19:07ОбществоФото: mos.ru
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе начнут работу два магистральных маршрута до делового центра «Москва-Сити». Благодаря этому добираться до центра быстрее можно будет от станций трех линий метро.

Соответствующее заявление сделал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Как сообщает сайт mos.ru, запуск маршрутов М31 (от станции метро «Краснопресненская») и М32 (от Белорусского вокзала) запланирован на 23 октября. Теперь пассажиры смогут более быстро и комфортно добираться до «Москва-Сити» от станций Замоскворецкой, Кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий метро. Ранее это возможно было сделать только с пересадкой. Также время ожидания транспорта сократится вдвое, до десяти минут.

В ноябре планируется запуск на территории ЦАО и ЮАО 38 новых наземных маршрутов. Более 200 существующих маршрутов будут обновлены, что позволит 1,9 млн москвичей тратить на дорогу на 30-40% меньше времени, чем в настоящий момент.

Благодаря изменениям в системе магистральных маршрутов ситуация изменится в сторону более комфортной в Бирюлеве Западном и Орехово-Борисове.

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