В Москве будет запущено два магистральных маршрута до делового центра «Москва-Сити»

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе начнут работу два магистральных маршрута до делового центра «Москва-Сити». Благодаря этому добираться до центра быстрее можно будет от станций трех линий метро.

Соответствующее заявление сделал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов. Как сообщает сайт mos.ru, запуск маршрутов М31 (от станции метро «Краснопресненская») и М32 (от Белорусского вокзала) запланирован на 23 октября. Теперь пассажиры смогут более быстро и комфортно добираться до «Москва-Сити» от станций Замоскворецкой, Кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий метро. Ранее это возможно было сделать только с пересадкой. Также время ожидания транспорта сократится вдвое, до десяти минут. В ноябре планируется запуск на территории ЦАО и ЮАО 38 новых наземных маршрутов. Более 200 существующих маршрутов будут обновлены, что позволит 1,9 млн москвичей тратить на дорогу на 30-40% меньше времени, чем в настоящий момент. Благодаря изменениям в системе магистральных маршрутов ситуация изменится в сторону более комфортной в Бирюлеве Западном и Орехово-Борисове.

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