В Башкирии международный волонтерский лагерь пройдет частично в дистанционном формате

В Башкирии международный волонтерский лагерь пройдет частично в дистанционном формате
В Башкирии международный волонтерский лагерь пройдет частично в дистанционном формате
Вчера, 23:18ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
К участию допустят только волонтеров из России с сертификатом о прививке или справкой о перенесенном коронавирусе, выданной в течение полугода.

Международный волонтерский лагерь в Башкирии начинается 18 октября и продлится неделю — в рамках реализации национального проекта «Культура». Очное участие в мероприятии примут добровольцы из регионов нашей страны, участники из других стран подключатся к программе в режиме онлайн.

Волонтерский лагерь пройдет при соблюдении всех мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, к участию в мероприятии будут допущены только те, у кого есть сертификаты о прохождении вакцинации или справки, подтверждающей факт излечения от инфекционного заболевания в последние шесть месяцев.

Эти требования по согласованию с Министерством культуры РФ направлены в адрес участников мероприятия.

Напомним, в ходе мероприятия добровольцев ждут установочные тематические сессии, образовательные модули, панельные дискуссии, работы на объектах культурного наследия под руководством ведущих экспертов. В программе также предусмотрены дискуссии на темы «Практика привлечения добровольцев к сохранению культурного наследия на примере России, Великобритании, Франции и США», «Дизайн-мышление как метод управления содержанием проектов, ориентированный на потребности благополучателей», «Объекты культурного наследия: понятие, виды. Практика сохранения объектов культурного наследия в волонтерском движении», а также мастер-классы по работе с камнем, деревом и др.

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