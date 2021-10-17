QR-коды против бизнеса: как соблюдаются новые ковидные ограничения в Башкирии

ТРЦ «Планета» на выходных днях после усиленных ковидных ограничений по сути ничем не отличался от выходных предыдущих. Если в течение недели появлялись истории в духе «прошел в ТЦ по QR-коду от пачки чипсов», то сейчас однозначно можно сказать, что данные так или иначе проверяют. Правда, если охрана смотрит само наличие кода или справки, то не проверяют ее предъявителя, т. е. фактически по QR-коду условного Иван Иваныча легко может пройти условный Вадим Альбертович. В самом торговом центре процент тех, кто носит маски, пожалуй, самый высокий за последние месяцы. Продавцы магазинов и сотрудники ТЦ делают замечания тем, кто снял маску, а «подбородочников» простят надевать маску как полагается или отказывают в обслуживании.