QR-коды против бизнеса: как соблюдаются новые ковидные ограничения в Башкирии

Согласно новому указу главы республики, с 12 октября в Башкирии посещение ряда общественных мест, таких как торговые центры, или использование междугороднего транспорта возможно лишь при наличии QR-кода (справки о вакцинации), справки о недавно перенесенном заболевании коронавирусом или отрицательных ПЦР-тестов (действуют до 27 октября).
Ранее сообщалось, что в день вступления в силу новых ограничений объем продаж в торговых центрах снизился на целых 65% — об этом сообщал член СПЧ при главе Башкирии Азамат Галин на заседании Совета. Меры серьезно ударили по бизнесу, и в будние дни количество людей в торговых центрах резко сократилось. После введения ограничений власти устроили многочисленные проверки и, как сообщила администрация города Уфы, нарушений выявлено не было. Однако нарушения были найдены в Ишимбае, в результате чего один из торговых центров был закрыт на пять дней, а сотрудники получили штрафы. Дело было передано в суд.
Чтобы выжить, торговые центры вынуждены были придумывать способы выкрутиться и избежать серьезного кризиса. Например, руководители в нескольких магазинах в Уфе внедрили дополнительные услуги — доставку товаров по городу и до входа в магазин. Жители республики также начали предлагать свои услуги для тех, кто еще не привился и у кого нет справок. Так, на сайте «Авито» были размещены объявления — «Схожу за вас в ТЦ, есть QR-код».
Журналисты MKset в течение недели наблюдали за тем, как соблюдаются новые коронавирусные ограничения, а в минувшие выходные, 16 и 17 октября, объехали Уфу и ее пригороды, чтобы проверить, в каких местах можно пройти без необходимых документов, в каких без них не обойтись, и действительно ли упало количество посетителей.
На входе встречает охранник с термометром, просит посетителей надевать маску и измеряет температуру. У журналиста спросил и QR-код, внимательно посмотрел, но сканировать не стал. Внутри была небольшая очередь из трех человек. В самом торговом центре и магазинах практически не было посетителей.
В КРК «Мегаполис» посетители все-таки есть — всего несколько свободных дорожек в боулинге, дети в зоне с игровыми автоматами и несколько компаний за столиками в спорт-баре. Продавец билетов в кинотеатре проверяет QR-коды у посетителей старше 18 лет. В действительности ли все эти люди пришли со справками и сертификатами — неясно.
В «Облаках» оставили один действующий вход, но и там нет проверяющих. Войти можно свободно, внутри работают магазины и кафе «Pianocafe8», на входе дежурит гардеробщица, но вопросов о вакцинации не задает. Здесь, по всей видимости, мало кого заботят новые коронавирусные ограничения.
На входе в сам торговый центр, где находится ЦСИ «Облака», просят показать QR-код, измеряют температуру. Людей внутри практически нет, несколько человек ходят по магазину «Пятерочка».
На входе дежурит сотрудник охраны. Измеряет температуру, вежливо просит надеть маску, но QR-код не спрашивает. Видимо, поэтому внутри людей достаточно много, а на фуд-корте занято примерно 70% столов. Можно смело сделать вывод, что пока здешние предприниматели не остаются без клиентов.
В торговый центр со стороны парковки не пускают, так как у сотрудников нет сканера. Просят показать справку или проследовать к главному входу. Там ваш QR-код сканируют через смартфон и, если все в порядке, пропускают. Однако наш корреспондент сумела попасть в здание по QR-коду, где указано имя мужского пола. В самой «Меге» людей достаточно, примерно как в обычный будний день.
А вот в «Леруа» к проверке посетителей подошли значительно серьезнее: несколько охранников спрашивают уже инициалы с QR-кода или просят уточнить год рождения, чтобы понять, действительно ли код с сертификата принадлежит именно вам. Это касается всех гипермаркетов сети.
То ли ограничения так сказались, то ли просто закончился строительный сезон, но очевидно, что ранее загруженная и суетная парковка перед «Леруа» сейчас стоит заполненная максимум на 2/3, а в самом магазине просторнее обычного и нетрудно найти свободную кассу, с чем раньше тоже были проблемы.
Сейчас, как и при подготовке первого репортажа, на «Центральном», судя по всему, коронавирусные ограничения не заботят ни администрацию ТЦ, ни его посетителей. На входе достаточно просто показать QR-код, сканировать его никто не будет. Очередь на входе небольшая. На фуд-корте, как и в любой день, все места полностью заняты, как и до ограничений. Правда, сам рынок на нижнем этаже полупустой. Либо погода хорошая и всем не до шоппинга, либо сказался общий информационный фон — «сидите дома, вас никуда не пустят».
Здесь у вас всё проверят и перепроверят, но до воскресенья можно было найти лазейку и пройти в здание свободно. В одном из входов поток людей разделен на две части: одни идут в сам ТРЦ и должны предъявить документы; другие — в супермаркет, а там достаточно просто надеть маску. Но если дойти до конца галереи с кассами, то в самом конце обнаруживался свободный вход в ТРЦ. Правда, в воскресенье эту лазейку закрыли и поставили на месте пункт охраны.
О качестве работы пропускных пунктов судить сложно. В один из дней корреспондент сообщал о большом потоке входящих людей, из-за чего, видимо, охрана не вглядывалась в телефон с QR-кодами посетителей. В другой день охрана тщательно проверяла входящих, задавая по два уточняющих вопроса (просили назвать отчество и дату рождения). На фуд-корте много людей, как и в обычный выходной. Напрашиваются вопросы — неужели у нас такой большой процент вакцинированных граждан, и к чему тогда было введение новых ограничений?
ТРЦ «Планета» на выходных днях после усиленных ковидных ограничений по сути ничем не отличался от выходных предыдущих. Если в течение недели появлялись истории в духе «прошел в ТЦ по QR-коду от пачки чипсов», то сейчас однозначно можно сказать, что данные так или иначе проверяют. Правда, если охрана смотрит само наличие кода или справки, то не проверяют ее предъявителя, т. е. фактически по QR-коду условного Иван Иваныча легко может пройти условный Вадим Альбертович. В самом торговом центре процент тех, кто носит маски, пожалуй, самый высокий за последние месяцы. Продавцы магазинов и сотрудники ТЦ делают замечания тем, кто снял маску, а «подбородочников» простят надевать маску как полагается или отказывают в обслуживании.
В аквапарке ситуация как и в обычный выходной — людей, одним словом, хватает. В кинотеатре торгового центра без проблем можно приобрести билеты без QR-кода через кассовый терминал самообслуживания. При этом там указано предупреждение, что без сертификата в кино не пропустят. Однако проверяющий перед запуском в кинозал никакой QR-код не требует, видимо, считая, что его уже потребовали на входе в ТЦ.
Без масок категорически отказываются обслуживать и на селе. Так, в магазинах Уфимского и Чишминского районов, которые удалось объехать корреспондентам Mkset, продавцы сразу же с порога требуют маску и угрожают отказом в обслуживании. Покупатели слушаются беспрекословно.
В небольших сельских торговых центрах, которые, вероятно, юридически такими не являются, справки или коды на входе никто не требует, но без масок также не обслуживают. Продавцы мелких магазинчиков и лавок озлоблены, порою резко негативно реагируют на тех, кто приходит «без защиты», при этом тут же поминают «добрым словом» и власти.
— Переложили свои проблемы с больной головы на здоровую, — громко распинает правительство продавщица средних лет после очередного напоминания покупателю надеть маску (сама в маске — прим.ред.). — Даже Малышева уже говорила, что маски — это бред, а эти умничают… Чем я детей кормить буду, если магазин закроют?! И так перебиваюсь с хлеба на воду.
В кафе «Кумпан» пропускают без сертификата. По словам менеджера, посадка в выходной день практически полная, свободны лишь пара столиков. В «Трэвэлерс кофе» менеджер заявила, что они не попадают под ковидные ограничения, так как у них 49 мест для посетителей (начиная с 50 посадочных мест в кафе и ресторанах вводятся QR-коды — прим.ред.). В популярной уфимской лапшичной «Изи» поток клиентов не снизился — как и в обычные дни, посадка здесь хорошая, в выходные свободные столики есть, но их мало. Люди могут зайти без QR-кода, так как ограничения на небольшие заведения в Башкирии пока не распространяются.
В клубе «Мечты» на прошлой неделе была интересная ситуация — в субботу, 9 октября, в самый разгар вечеринки туда нагрянула проверка. Очевидец ситуации рассказал редакции Mkset, что в клуб пришли сотрудники правоохранительных органов. Пока посетители находились в заведении, проверяли персонал клуба. Корреспондент Mkset позвонил в «Мечты», но сотрудник клуба сообщил, что руководство разглашать такую информацию не обязано.
Мы позвонили и в Уфимский лимонарий, чтобы узнать, распространяются ли ограничения для их посетителей. В лимонарии нам ответили, что конкретного указа для теплиц не было, то экскурсию здесь можно посетить без QR-кода.
В целом опрошенные сотрудники кафе и ресторанов знают о новых ковидных ограничениях с 18 октября или уже готовятся к сокращениям. Заставляют прививаться всех сотрудников, но и это не гарантия сохранения работы. В первую очередь, это касается средних и больших заведений от 50 посадочных мест. Общепит ждет очередного оттока клиентов, на который у предприятий запаса прочности уже нет.
Тем временем на протяжении нескольких дней власти Башкирии рапортуют о «рекордных» темпах вакцинации, оплачивать которые в очередной раз приходится бизнесу в виде падения доходов. Не сумев убедить население добровольно ставить прививки от коронавируса, власти перешли к языку ультиматумов, фактически сделав вакцинацию в регионе обязательной, ответственность за которую легла на плечи предпринимателей.