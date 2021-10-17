Проверки на глубине: зачем в России хотят ужесточить правила ношения оружия

Проверки на глубине: зачем в России хотят ужесточить правила ношения оружия
Проверки на глубине: зачем в России хотят ужесточить правила ношения оружия
17 октября, 11:06ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Согласно новым инициативам по ужесточению ношения оружия в России, владельцы оружия пройдут расширенную проверку МВД и ФСБ.

После недавней стрельбы в школе Казани, когда молодой человек убил 13 школьников и учительницу, Владимир Путин поручил разработать поправки по ужесточению закона об оружии. Согласно им, теперь Росгвардия предлагает выдавать лицензии на оружие только после углубленной проверки МВД и ФСБ. Проверку должны пройти все 4 млн обладателей лицензий на ношение оружия в России, в противном случае лицензию отберут.

Речь об изменении закона всегда заходила после очередного шутинга, и за последние годы его требования только ужесточались. Согласно статистике, за последние два года количество человек с лицензией на ношение огнестрельного или травматического оружия сократилось с 3,9 млн до 3,7 млн, единиц оружия стало меньше на 100 тыс. (всего на руках у граждан России находится сейчас 6,5 млн стволов).

Большинство экспертов считают, что закон об оружии в нашей стране достаточно жёсткий: претенденты на получение лицензии должны пройти проверку и предоставить справки из наркологического и психиатрического диспансеров, каждые пять лет лицензию нужно подтверждать.

По предложению Росгвардии, полномочия ФСБ и МВД будут расширены — они смогут давать заключения о невозможности владения оружием. При этом эксперты отмечают, что в России количество преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, «мизерно», а большинство преступлений совершается на бытовой почве самыми разными видами холодного оружия — от камня до ножа. И в этом смысле новые поправки — это «очередные танцы правоохранительных органов, которые не могут справиться с криминальным оборотом оружия и не в состоянии проводить профилактику шутингов».

— Запретить законопослушному гражданину оружие легко. Он не будет его приобретать. Но вы попробуйте запретить это преступнику, — считают аналитики, добавляя, что поправки не имеют отношения к безопасности общества, но коррупционную составляющую при получении лицензии — увеличат.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Оружие
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