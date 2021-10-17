Проверки на глубине: зачем в России хотят ужесточить правила ношения оружия

По предложению Росгвардии, полномочия ФСБ и МВД будут расширены — они смогут давать заключения о невозможности владения оружием. При этом эксперты отмечают, что в России количество преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, «мизерно», а большинство преступлений совершается на бытовой почве самыми разными видами холодного оружия — от камня до ножа. И в этом смысле новые поправки — это «очередные танцы правоохранительных органов, которые не могут справиться с криминальным оборотом оружия и не в состоянии проводить профилактику шутингов».