Погорельцам «несуществующего дома» в Уфе удалось попасть на прием к чиновникам

На встрече пострадавшим пообещали помочь в восстановлении документов, а также открыть счет для сбора средств. При этом в минЖКХ не нашли оснований для включения жильцов какую-либо адресную программу республики.

В четверг, 14 октября, администрация Ленинского района Уфы, после публикации истории погорельцев на Mkset, назначила с ними встречу на 16:00. Но уже на следующее утро отменила ее из-за отсутствия у жильцов QR-кодов или справок о перенесенном ковиде. Тем не менее пострадавшие пришли к зданию администрации в назначенное время и смогли пройти через охранный пункт. Вместе с погорельцами отправился и журналист Mkset. Попасть на саму встречу не удалось — корреспондента издания Анастасию Денисенко отказались пропускать под предлогом отсутствия аккредитации. Более того, во время ожидания результатов встречи к ней с подозрением обратился сотрудник (фамилия не указана, так как молодой человек не представился), с вопросом: «Вы что, с Украины?». Мужчина поинтересовался, по какому адресу расположена редакция и попросил брать комментарии у жильцов строго на улице, а не в помещении. По итогу встречи чиновники все же решили оказать помощь погорельцам. — Нам предложили чрезвычайный фонд, также помочь снести техникой дом, вывезти мусор. Также нам создадут номер счета для сбора средств в социальных сетях. Социальные службы помогут в восстановлении необходимых документов, обещали ускорить этот вопрос и принять нас вне очереди. Школы, в свою очередь, помогут с компьютерами и со школьной формой для детей, — сообщает жительница сгоревшего дома Ольга. В администрации Ленинского района попытались выяснить почему в МФЦ отказались принимать пострадавших жильцов, когда те обращались за справками, но «конкретного ответ получить так и не удалось». — С этим будут разбираться, — подытожила Ольга. В официальном ответе на запрос редакции министерство жилищно-коммунального хозяйства республики Башкортостан сказано, что для включения жильцов сгоревшего дома в какую-либо адресную программу республики «оснований нет». «Жилой дом № 5 по улице Вагонная в городе Уфа не является муниципальным, принадлежит гражданам на праве долевой собственности, аварийным и подлежащим сносу, в установленном законом порядке, не признавался, основания для включения домовладения в какую-либо адресную программу республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда отсутствуют», — говорится в письме ведомства. Напомним, что в ночь на 9 октября произошел пожар по улице Вагонная, 5. Дом находился в частной собственности и по закону власти отказали уфимцам в расселении. Примечательно, что здание не числилось ни в одном реестре организацией ЖКХ Башкирии. До пожара жители дома оплачивали коммунальные услуги, здание официально газифицировано. По данным минЖКХ здание на содержании управляющей организации не состояло, с обслуживающей организацией договор заключен не был, а поставка ресурсов осуществлялась по прямым договорам. При этом в министерстве настаивают, что за содержание домового имущества денежные средства не оплачивались. Однако кому оплата за содержание должна была перечисляться из ответа ведомства не ясно. Не ясно и каким образом многоквартирное здание в исторической части Уфы оказалось фактически без государственного надзора.

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