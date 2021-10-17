Первая леди Башкирии Каринэ Хабирова показала фото своего отца

Напомним, что 17 октября впервые в России отмечается День Отца. Указ о создании нового праздника, который был создан ««в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей», подписал Владимир Путин. Так, отмечаться новый праздник в России будет ежегодно в третье воскресенье октября.