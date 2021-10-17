Первая леди Башкирии Каринэ Хабирова показала фото своего отца

Первая леди Башкирии Каринэ Хабирова показала фото своего отца
Первая леди Башкирии Каринэ Хабирова показала фото своего отца
Вчера, 18:16ОбществоЭлина СайфрановаФото: Instagram.com
Публикацию жена главы Башкирии приурочила ко Дня отца.

Жена главы Башкирии Каринэ Хабирова поздравила всех отцов с новым праздником, а также опубликовала совместную фотографию с собственным родителем.

— Поздравляю всех Отцов от чистого сердца и желаю Вам долгих лет жизни! Счастье иметь Отца рядом, — сентиментально подписала фотографию Каринэ Хабирова.

Напомним, что 17 октября впервые в России отмечается День Отца. Указ о создании нового праздника, который был создан ««в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей», подписал Владимир Путин. Так, отмечаться новый праздник в России будет ежегодно в третье воскресенье октября.

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