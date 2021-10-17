Новости про ковид, птичий грипп и борьба за Салавата Юлаева. Итоги недели в Башкирии

Также в Уфе случилось невозможное — сгорело то чего никогда и не было, по крайней мере по документам. Так, на пожар в «несуществующем доме» уже отреагировала администрация Ленинского района и пообещала помочь в восстановлении документов, а также открыть счет для сбора средств. При этом в минЖКХ не нашли оснований для включения жильцов какую-либо адресную программу республики.