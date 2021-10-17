Новости про ковид, птичий грипп и борьба за Салавата Юлаева. Итоги недели в Башкирии

Башкирия продолжает ставить антирекорды по численности новых случаев заражения коронавирусом. Так, общее число зараженных с момента начала пандемии уже перевалило за 76 тысяч человек. Помимо этого, ежедневно сообщается, как минимум, о трех десятках новых случаев гибели пациентов от COVID-19
Тем временем в Башкирии вступил в силу второй этап ковидных ограничений — двери торговых центров отныне закрыты для невакцинированных. Такое решение главы уже повлияло на предпринимателей, которые не раз писали обращения на сайте электронной приемной.
Между тем, особо предприимчивые уфимцы нашли два выхода из сложно ситуации: магазины в торговых центрах вводят новые услуги для покупателей, а именно доставку до входа в торговый центр, также местный житель с QR кодом предлагает «сходить за вас в ТЦ» и всего за 500 рублей.
На данных ограничениях власти Башкирии не остановились и решили ввести самоизоляцию для лиц старше 65 лет, а также обязательную вакцинацию для более чем 30 отдельных категорий граждан. Помимо этого, Роспотребнадзор Башкирии и вовсе заявил, что работодатели обязаны будут отстранять непривитых сотрудников без сохранения заработной платы.
Главный редактор Mkset побывал в «красной зоне» Стерлитамакского ковид-госпиталя и рассказал о том, что увидел своими глазами, а также оценил масштаб четвертой волны пандемии коронавируса. Между тем, на борьбу с ковидом вышла тяжелая артиллерия — целительница Лада стреляет травяными пулями из настоящего пистолета и поджигает свои пациентов. Теперь в отношении целительницы начата проверка сотрудниками правоохранительный органов.
Далее на повестке птичий грипп, из-за которого в деревне Туймазинского района уже ввели режим ЧС. В частности, МЧС региона отмечает, что на всех въездах и выездах карантинной зоны установлены санитарные посты, которые досматривают все автомобили, а также проводят их санобработку.
Также в Уфе случилось невозможное — сгорело то чего никогда и не было, по крайней мере по документам. Так, на пожар в «несуществующем доме» уже отреагировала администрация Ленинского района и пообещала помочь в восстановлении документов, а также открыть счет для сбора средств. При этом в минЖКХ не нашли оснований для включения жильцов какую-либо адресную программу республики.
Собственно, у минЖКХ, по крайней мере у министра ведомства, есть дела по важнее. На дня Алан Марзаев и депутат Курултая Рустам Хафизов поссорили из-за погибшего саженца. Если кратко, то нешуточный конфлитк развернулся в фейсбуке из-за саженцев, которые были посажены в прошлом году в Шакше. Входе ссоры чиновники пытались выяснить погибли саженцы или нет, а также кто в итоге должен был их поливать.
На этом противостояния в Башкирии не закончились. Так, на День республики в Уфе активисты вышли к памятнику Салавата Юлавева заявить о своем негативном отношении к его реконструкции, однако акция неравнодушных уфимцев была прервана блогером, который решил распылить в лица участников газ из перцового баллончика. Отметим также, что в Уфе чиновники обсудили предстоящую реставрацию памятника Салавата Юлаева за круглым. Результатом совещания стало окончательное решение реставрировать памятник.
Есть и более радостные новости. Правительство Башкирии присвоило охранный статус озеру Талкас, теперь на данной территории запрещено проводить какую-либо деятельность, которая может нанести ущерб природе. В частности, запрещено проводить поиск, разведка и добыча полезных ископаемых, буровые работы, строительство, промышленное рыболовство, подводная охота и так далее.